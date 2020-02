Uomini e Donne, anticipazioni 19 febbraio: scontro tra Carlo e Daniele (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nuovo appuntamento del Trono classico di U&D Dopo quattro giorni dedicati al Trono over di Uomini e Donne, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda il primo appuntamento del Trono classico. La puntata di oggi è quello registrato lo scorso 20 gennaio 2020, effettuato dopo la scelta in diretta di Giulio Raselli. Gli spoiler date dal portale Il Vicolo delle News, rivelano che in studio vedremo tante discussioni, in particolare tra i due tronisti Carlo e Daniele. Quest’ultimi, infatti, hanno realizzato delle esterne con la stessa ragazza, Ginevra, e mentre Pietropoli non sembra per niente infastidito per il momento dalla situazione, mentre per l’ex concorrente del Grande Fratello 16 rappresenta un problema. Spoiler U&D: forte discussione in studio Gli spoiler dell’appuntamento odierno del Trono classico di Uomini e Donne, dicono che anche Sara e il suo corteggiatore ... kontrokultura

matteosalvinimi : Percepiva il reddito di cittadinanza e nel frattempo spacciava morte. Che schifo. Complimenti alle donne e agli uom… - matteosalvinimi : la Lega non molla la presa, con la credibilità di chi, al governo, ha fermato i tagli ereditati dal Pd e finanziato… - guerini_lorenzo : Proseguono i rimpatri dei nostri connazionali da #Wuhan in seguito all'emergenza #coronavirus e continua l'impegno… -