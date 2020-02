Traffico Roma del 10-02-2020 ore 18:00 (Di lunedì 10 febbraio 2020) RIAPERTA AL Traffico VIA TIBURTINA IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DEI DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO . PERMANGONO RALLENTAMENTI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA LAUENTINA E LA VIA DEL MARE, RALLENTAMENTI PER Traffico ANCHE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E Roma SUD. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON CODE TRA IL RACCORDO E GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’ E TRA VIA MASSAROSA E GROTTAROSSA IN USCITA DA Roma. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA DA VIA EDOMONDO DE AMICIS A VIA STRESA IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI. RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA DI TRO DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI. UN CORTEO, PREVISTO IN SERATA, ATTRAVERSERA’ IL QUARTIERE TRIESTE DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 20.30 .DA PIAZZA TRASIMENO GIUNGERA’ IN PIAZZA DALMAZIA, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE. PER AGGIORNAMENTI ... romadailynews

romadailynews : Traffico Roma del 10-02-2020 ore 18:00: RIAPERTA AL TRAFFICO VIA TIBURTINA IN DIREZIONE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-02-2020 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Raccordo Anulare code a tratti tra Prenestina e Centrale del Latte Sant'Alessandro > esterna #luceverde #Lazio -