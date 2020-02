Tesla - La Germania apre agli aiuti pubblici per la Gigafactory di Berlino (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il governo tedesco apre alla possibilità di concedere aiuti pubblici per agevolare la costruzione della Gigafactory della Tesla nei pressi di Berlino. Secondo quanto affermato dal ministro dell'Economia Peter Altmaier, però, la Casa californiana dovrà rispettare precisi criteri, a partire dalla localizzazione in Germania di apposite attività di ricerca e sviluppo.Né privilegi, né discriminazioni. "Nelle mie conversazioni con Elon Musk ho sempre chiarito che non ci saranno privilegi e neanche discriminazioni", ha dichiarato Altmaier in un'intervista al Welt am Sonntag. "La Germania deve essere più di un semplice uogo di lavoro. Ci devono essere anche ricerca e sviluppo. Tutte le aziende che soddisfano questo criterio hanno la possibilità di essere supportate, inclusa la Tesla". Il costruttore statunitense soddisfa già le richieste tedesche: il progetto per la prima ... quattroruote

