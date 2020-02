Tennis, Ranking ATP (10 febbraio): Novak Djokovic in vetta, Matteo Berrettini nella top-10 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Novak Djokovic comincia anche questa settimana da n.1 del mondo. L’otto volte vincitore degli Australian Open si gode la vetta del Ranking ATP con i suoi 9720 punti, a precedere gli eterni rivali Rafael Nadal (9385) e Roger Federer (7130), che in settimana si sono affrontati in un match di esibizione a Città del Capo (Sudafrica) a scopo benefico per la Fondazione dell’elvetico, in favore dei più disagiati. A completare la top-10 il finalista a Melbourne Dominic Thiem (7045), il russo Daniil Medvedev (5890), il greco Stefanos Tsitsipas (4745), il tedesco Alexander Zverev (3885), il nostro Matteo Berrettini (2860), condizionato da alcuni problemi fisici, il francese Gael Monfils (2860), vincitore dell’ATP a Montpellier, e il belga David Goffin (2600). Ranking ATP (10 febbraio) – TOP 10 1.Novak Djokovic (SRB) 9720 punti 2.Rafael Nadal (ESP) 9385 punti 3.Roger ... oasport

