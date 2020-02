Sassi dal cavalcavia contro l’auto su cui viaggiavano gli attori Alessandro Benvenuti e

Sassi dal cavalcavia - colpita l’auto di Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi : I due attori stavano viaggiando sulla A25, quando la loro vettura è stata centrata dai Sassi. “Ci sono tanti pazzi in giro”, hanno dichiarato. Torna il fenomeno (o per meglio dire l’incubo) del lancio dei Sassi dai cavalcavia delle strade italiane. E il nuovo episodio che si è registrato la notte scorsa ha messo a […] L'articolo Sassi dal cavalcavia, colpita l’auto di Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi proviene da ...

Sassi dal cavalcavia - colpita l’auto di Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti : “Buttate sempre un occhio ai viadotti - poteva succedere una tragedia” : Erano diretti a Roma, sulla A25, quando un sasso lanciato da un cavalcavia all’altezza di Avezzano ha colpito l’auto dalla parte del passeggero. Le vittime sono gli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti, che per fortuna stanno bene. “poteva succedere una tragedia, siamo stati fortunati” ha raccontato su Instagram Fresi. “Mi raccomando, quando viaggiate buttate sempre un occhio ai viadotti, se vedete movimenti ...

Giallo per la morte di John Kercher - a 13 anni dall’asSassinio della figlia Meredith : È Giallo per la morte di John Kercher, padre di Meredith, assassinata nel 2007. Non trova dunque pace la famiglia inglese colpita da una seconda tragedia a distanza di tredici anni. Dopo il brutale omicidio a Perugia della giovane studentessa, non ancora risolto del tutto, adesso deve fare i conti con una strana fine per il padre 77enne. Giallo per la morte di John Kercher: incidente anomalo Come spiega anche La Repubblica, John Kercher è morto ...

Lanciava Sassi dal cavalcavia sulla Torino-Milano : “Non so perché lo facevo” : “Sono pentito. Non so nemmeno perché l’abbiamo fatto”, confessa il ventunenne di Oleggio finito in manette per aver lanciato sassi da un cavalcavia sull’autostrada Torino-Milano a Vicolungo. Insieme a lui c’era anche un minorenne. Ora sono entrambi indagati per attentato alla sicurezza dei trasporti. Il ragazzo ha chiesto scusa, dicendo che non volevano far male a nessuno. Si indaga inoltre su una terza persona, un altro minorenne, che si pensa ...

Gettano Sassi dal cavalcavia sulla Torino-Milano : “Ci annoiavamo” : Due ragazzi, rispettivamente di 17 e 20 anni, sono stati fermati dalla Polizia. Avevano lanciato un masso di 8 kg dal cavalcavia di Vicolungo. Polizia stradale in azione nei pressi di Vicolungo, in provincia di Novara. Due giovani sono stati fermati dalle forze dell’ordine presso il cavalcavia presente sull’autostrada Torino-Milano. I ragazzi, uno di 17 […] L'articolo Gettano sassi dal cavalcavia sulla Torino-Milano: “Ci ...

Australian Open 2020 : impresa di Thiem - Nadal è fuori. Finalmente Zverev - Halep schiacciaSassi : La decima giornata degli Australian Open 2020 ha portato in dote la prima fragorosa caduta di uno dei big 3: si tratta di Nadal, che viene sconfitto da un portentoso Thiem ed è dunque costretto ad abbandonare il Major oceanico già ai quarti di finale. Nell’altro match del tabellone maschile conferma per Zverev, che accede alla semifinale di uno Slam per la prima volta in carriera, mentre nel torneo femminile Halep continua a fare la voce ...

Christa Wanninger - delitto-scandalo della Dolce vita. «Ma l’asSassino non fu il pittore» |Il video|Le altre storie : Maggio 1963, modella tedesca uccisa. Il giallo rievocato dallo stilista Stefano Dominella: «Christa sfilava da noi, Fernanda Gattinoni la conosceva bene. E sul killer aveva un’idea precisa...»

Bimbo ucciso dal patrigno nel Napoletano - la sorellina disegna l'asSassino come un lupo : Un lupo, il patrigno, che circuisce dei gattini che per lei rappresentano se stessa, il fratellino morto e la sorellina più grande. Così, la sorella più piccola di Giuseppe, il...

La storia di Stefania Noce - la studentessa femminista asSassinata a coltellate dall’ex : Attivista per i diritti delle donne, volontaria, umanista, scrittrice, Stefania Noce firmava articoli sul senso dell’essere ancora femminista negli anni Duemila. È stata uccisa il 27 gennaio 2011 a coltellate dal mite e introverso Loris Gagliano, ex fidanzato che non accettava di essere lasciato. Con lei è rimasto ucciso il nonno Piero, 71 anni, che si era parato davanti a lei per difenderla, nella casa dove vivevano insieme a Licodia ...