Probabile device Xiaomi con fotocamera da 256MP: ipotesi per l’anno prossimo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Credete che il sensore da 108MP montato sullo Xiaomi Mi Note 10 sia il top? Aspettate di vedere cosa il produttore cinese potrebbe avere in serbo per il prossimo anno. Stando a quanto pubblicato su Weibo, si parlerebbe addirittura di un sensore da 256MP, almeno stando alle immagini trapelate e che vi proponiamo a seguire. Le informazioni in nostro possesso sono davvero poche per poter tracciare un quadro completo delle caratteristiche che dimostrerà poi di avere questo fantomatico sensore da 256MP, che dovrebbe adottare la tecnologia Quad Bayer. Non sappiamo ancora nemmeno quale sarà l'OEM designato a produrlo (molto probabilmente uno tra Samsung e Sony). Una cosa è certa: se dovesse essere, se ne riparlerà senz'altro il prossimo anno, visto che per il 2020 Xiaomi è coperta dal sensore da 108MP prodotto da Samsung (lo stesso che già equipaggia il Mi Note 10 e che verrà montato ... optimaitalia

OptiMagazine : Probabile device Xiaomi con fotocamera da 256MP: ipotesi per l’anno prossimo - calairoh : @ArmeF97 Bisognerà aspettare il bando, ma è probabile che OS open source, e quindi bypass dei vari tracking, sia un… -