Previsioni meteo di febbraio: in arrivo un’ondata di caldo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dopo che gli esperti hanno previsto che l’estate del 2020 sarà una della più calde degli ultimi 100 anni, sembra che anche la primavera arriverà in anticipo. Il mese di febbraio non sarà più l’ultimo mese di inverno, ma il primo della primavera con le temperature che potranno raggiungere i 23 gradi. Nelle prime settimane del mese un anticiclone raggiungerà l’Italia, creando una vera e propria bolla di caldo con le temperature che supereranno la media. Solamente la giornata di lunedì 10 febbraio il clima sarà plumbeo su quasi tutto il Paese. Previsioni meteo di febbraio La primavera sembra dunque essere ormai alle porte e secondo le Previsioni meteo a febbraio tutto lo stivale sarà raggiunto da un anticiclone che farà innalzare le temperature al di sopra della media. Forti venti di libeccio soffieranno sul mar Ligure e causeranno mareggiate intense. Forti venti saranno ... notizie

infoitinterno : PREVISIONI METEO domani 10 febbraio 2020 - PIOGGE e locali NEVICATE sull'Italia, vediamo dove - infoitinterno : PREVISIONI METEO - ATTENZIONE, raffiche di vento BURRASCOSE e fino a 100km/h in arrivo in ITALIA, i dettagli -