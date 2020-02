Piovono insulti a Roma: “Andate via, avete il coronavirus” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un gruppo di ragazzi cinesi è stato oggetto di insulti in zona Tuscolana a Roma. Gli autori dell’attacco sono tre giovani ragazzi capitolini. Il coronavirus rischia di essere altamente contagioso, ma a esserlo ancor di più è senza dubbio la psicosi generata. In particolare in Italia, dove non sono mancati gli atti di intolleranza nei … L'articolo Piovono insulti a Roma: “Andate via, avete il coronavirus” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

