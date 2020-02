Oscar 2020: Luke Perry escluso dal tributo In Memoriam (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'attore Luke Perry è scomparso lo scorso marzo e compare nel film candidato C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, ma è assente dal tributo In Memoriam degli Oscar 2020. Luke Perry assente dal tributo In Memoriam degli Oscar 2020. Come ogni anno l'Academy Awards ha rispettato la tradizione di omaggiare le star scomparse l'anno precedente, ma tra i nomi ricordati ne mancava uno, quello di Luke Perry. L'attore di C'era una volta a... Hollywood è scomparso lo scorso quattro marzo a causa di un ictus, ma ha virtualmente partecipato a questa edizione degli Oscar grazie alla sua parte nel film di Quentin Tarantino. In C'era una volta a... Hollywood, Perry ha infatti interpretato l'attore Wayne Maunder e si è trattato della sua ultima apparizione cinematografica, mentre in tv abbiamo ... movieplayer

