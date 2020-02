Oscar 2020, Brad Pitt miglior attore non protagonista, la dedica a Tarantino e Leonardo DiCaprio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Brad Pitt ha fatto l’en plein portando a casa l’Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo di Cliff Booth in C’era una volta a… Hollywood, di Quentin Tarantino. Il divo ha lasciato a mani vuote il poker d’assi costituito da Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino e Joe Pesci, mettendo la ciliegina sula torta ad un’annata straordinaria. fanpage

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, Brad Pitt vince come miglior attore non protagonista. Toy Story miglior film d'animazione, Hair… -