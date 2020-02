Milano, tram 2 deragliato via Coni Zugna/ Atm, incidente auto vs tram 3: traffico ko (Di lunedì 10 febbraio 2020) Caos Atm Milano per tre incidenti: tram linea 2 deragliato in Via Coni Zugna; auto contro tram linea 3 in Via Torino (2 feriti); linea 7 rallentata per sosta vietata su binari ilsussidiario

Ale_De_Chirico : Attimi di paura a Milano: auto si scontra con tram, un mezzo deraglia - Ale_De_Chirico : Auto si scontra con tram in centro a Milano - zeriantisisma : RT @gabelmanu: #NoNonèRoma Milano, incidente in via Coni Zugna: tram deraglia, attimi di paura -