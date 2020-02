Merkel fallisce la successione. Ora difficile transizione (Di lunedì 10 febbraio 2020) Come molti grandi leader politici anche Angela Merkel ha fallito nella sua successione. L’erede designata Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), eletta nel dicembre del 2018 dal congresso della CDU, ha annunciato di rinunciare alla candidatura a Cancelliera e si dimetterà dalla guida del partito e aprirà entro l’estate la procedura per scegliere un candidato cancelliere unitario che sia anche Presidente del Partito. Resterà Ministro della Difesa. Il passo indietro di AKK non è conseguenza soltanto della crisi in Turingia, ma di un conflitto ben più ampio tra moderati e conservatori all’interno della CDU.Tra i cristiano-democratici tedeschi esiste la cosiddetta Werteunion, un’ala molto conservatrice, che non esclude un dialogo con l’estrema destra. Il ragionamento è semplice: un partito che in alcune regioni ... huffingtonpost

