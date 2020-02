La Lecciso ospite a Live non è la D’Urso parla di Al Bano e Romina (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nella puntata di ieri 9 febbraio nel programma di Live non è la D ‘Urso è stata ospite Loredana Lecciso. Nei corso della puntata la Lecciso ha commentato la partecipazione al Festival di Sanremo di Al Bano con Romina, che sono stati ospiti dell’Ariston nella prima serata, andata in onda il 4 Febbraio. La ormai celebre coppia di cantanti a portato sul palco una carrellata dei loro più grandi successi, da nostalgia canaglia a Felicità, ma anche un’inedito scritto per loro da Cristiano Malgioglio. Erano ormai venticinque anni che non realizzavano un duetto, la raccolta dei loro inediti si chiama Raccogli l’attimo. La Lecciso è stata comunque presente anche se non fisicamente, infatti nel corso dell’esibizione non ha perso tempo a pubblicare sui social battute ironiche per Al Bano che stava per cadere dalle celebri scale di Sanremo. E la prima volta che ... bigodino

