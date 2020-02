La Juve stecca, l’Inter vince il derby e la Lazio vola ancora: per lo scudetto è sempre lotta a tre (Di lunedì 10 febbraio 2020) Da pazza Inter a pazza SerieA, perché poche volte negli ultimi anni il campionato è stato così in bilico come quest’anno. La Juve non è quella dello scorso anno, deve ancora assimilare i dettami di Sarri, non convince per gioco e continuità, rimane ancora la favorita ma dietro le inseguitrici corrono e non mollano la presa.La squadra di Sarri è incappata i una sconfitta con il Verona che ha fatto perdere terreno ai bianconeri. Lazovic e compagni hanno messo in campo l’ennesima prestazione positiva, mettendo alle strette la capolista, caduta sotto i colpi di un’organizzazione di gioco impartita alla perfezione da Juric.Lazio e Inter ci sonoSe la Juve è caduta con la riveLazione Verona, altrettanto non si può dire di Lazio e Inter. La squadra di Inzaghi ha espugnato il Tardini battendo un Parma come al solito coriaceo. Ai biancocelesti è bastato il gol di Caicedo per portarsi ad un punto ... italiasera

