La Fashion Week Milano 2020 è pronta ad iniziare | 56 le sfilate in programma

Cosa dobbiamo aspettarci dalla New York Fashion Week per l’Autunno/Inverno 2020-21? : A pochi giorni dalla fine della Fashion Week dedicata alle collezioni Haute Couture, il mondo della moda sta per entrare nuovamente nel vivo del Fashion month di febbraio, il più impegnativo e frenetico dell’anno assieme a quello di settembre: a inaugurare le prime sfilate prêt-à-porter per la stagione Autunno/Inverno 2020-21 saranno le maison che sfileranno a New York a partire dal 7 febbraio, sino al 12, per poi aprire i battenti delle ...

Fashion Week Milano : cinesi presenti solo in videoconferenza : La Fashion Week in programma a Milano dal 18 al 24 febbraio è pronta a partire, ma non senza ripercussioni dovute al Coronavirus. Il capoluogo lombardo si appresta ad accogliere compratori, giornalisti e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo, ma la psicosi relativa al diffondersi del virus rischia di ripercuotersi con prepotenza sul business delle sfilate: “Tutto lasciava sperare in una crescita del 3 per cento nel primo ...

Sostenibilità - la Copenaghen Fashion Week detta le regole green alle “sue” maison. Pena l’esclusione dalla kermesse : La Sostenibilità non è una moda passeggera, è la chiave del futuro. Anche per chi vive di passerelle, outfit e dintorni. È questa la scommessa della CoPenaghen Fashion Week (Cfw) apPena conclusa, che ha animato la capitale danese da martedì 28 fino a fine gennaio 2020. Una rassegna che vuole andare oltre le ultime tendenze scandinave in fatto di abiti, accessori e look, per trasformarsi in una “piattaforma in difesa dell’ambiente”, come ha ...

La moda diventa super eco. Glamour e sostenibilità vanno di pari passo alla Man Fashion Week : Cominciamo subito con una buona notizia: l’85% del made in Italy si schiera con l’ambiente e si dichiara ecosostenibile. Era ora che se ne accorgessero anche gli stilisti. Dal super ego si passa al super eco, tranciabilità dei prodotti, utilizzo di tessuti organici, riuso e riciclo, strumenti di valutazione della sostenibilità che guida miglioramenti e trasparenza nel settore della moda, uso di etichette e di packaging che garantiscano la ...

Tagli capelli uomo - la Fashion Week riporta in auge il look Anni '70 : I Tagli capelli uomo per la prossima stagione? L’ispirazione arriva direttamente dalle passerelle più importanti della Man Fashion Week, appena conclusasi a Londra e Milano e ora in scena a Parigi. Prematuro sfoggiare gli styling visti on the catwalk? La risposta è, ovviamente, no. Iniziate già ora a proporre al vostro barbiere di fiducia uno di questi look per essere già nella tendenza della prossima stagione, dal ...

Milano Fashion Week uomo 2020 : le date - le sfilate e gli eventi : Si aprirà il 10 e si concluderà il 14 gennaio la Milano Fashion Week 2020 dedicata alla moda uomo. Saranno 80 in totale le collezioni presentate durante questa edizione. La Camera della moda italiana ha spiegato attraverso una nota che le presentazioni su appuntamento sono 5, 19 gli eventi moda e 6 quelli culturali. Milano Fashion Week uomo 2020 Ad aprire le danze sarà Dsquared2, seguito dalle sfilate di Iceberg, Miaoran, Msgm, N.21, Prada e ...

Milano Fashion Week : sfilate - eventi - streetstyle : Siete pronte a salutare l’anno nuovo con stile? Allora fatelo a Milano, capitale assoluta della moda che dal 10 al 14 gennaio 2020 ospiterà il consueto appuntamento con Milano Moda Uomo. L’evento Fashion internazionale che aprirà le settimane della moda milanesi accenderà i riflettori sulle novità del prèt-à-porter maschile presentate dalle maison più importanti e dai brand emergenti della Moda Italiana. La kermesse modaiola, molto attesa non ...

London Fashion Week Men’s Autumn/Winter 2020 - il calendario delle sfilate di Londra : La nuova stagione della moda maschile è alle porte. Sabato 4 gennaio inizia, infatti, la London Fashion Week Uomo Autunno/Inverno 2020 una celebrazione della moda britannica e non solo, che segna l'inizio delle settimane in cui la moda maschile torna protagonista, prima a Londra (dal 4 al 6 gennaio), poi a Firenze in occasione di Pitti Uomo (dal 7 al 10 gennaio), Milano (dal 10 al 14 gennaio) e Parigi (dal 14 al 19 gennaio). Rispetto a ...