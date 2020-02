Inter, Viviano lascia Bogliasco: il portiere ad un passo dai nerazzurri (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’ex portiere della Sampdoria, che in questi mesi si è allenato a Bogliasco, ha abbandonato il centro sportivo. A breve le visite con l’Inter Emiliano Viviano lascia Bogliasco. L’ex portiere della Sampdoria si stava allenando sul campo dei blucerchiati da svincolato: nelle prossime ore ci saranno le visite mediche con l’Inter, poi le firme. Una chiamata improvvisa? Al momento i dettagli non sono stati resi noti, ma l’Inter ha deciso di tutelarsi in questa ultima parte di stagione anche per poter far fronte allo stop di Handanovic. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

AlfredoPedulla : Sorpresa: l’#Inter pensa a #Viviano, programmate visite tra poco - DiMarzio : #Calciomercato | #Handanovic non recupera dall'infortunio: l'#Inter si cautela con #Viviano. Visite mediche e test… - AlfredoPedulla : #Viviano-#Inter: visite in corso, tutto confermato... quasi due ore dopo -