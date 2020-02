Inter Viviano: il portiere è ad Appiano Gentile. Entro 48 ore la decisione sul tesseramento (Di lunedì 10 febbraio 2020) Inter Viviano: il portiere è arrivato pochi minuti fa ad Appiano Gentile. Entro 48 ore arriverà la decisione sul tesseramento Dopo le visite superate al CONI, Emiliano Viviano è arrivato pochi minuti fa ad Appiano Gentile. Gli uomini di Antonio Conte lo stanno testando per decidere se ingaggiarlo o meno. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la decisione da parte dei nerazzurri dovrebbe essere presa Entro due giorni, anche perché per il portiere potrebbe essere necessaria un’altra giornata di lavori (lo si capirà meglio in serata). L’Inter ha preso tempo 48 ore di tempo per decidere se ingaggiare o meno Viviano valutando tutti i rischi del caso. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

