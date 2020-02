Inter Milan, Conte fa mea culpa: «Il primo tempo? Il responsabile sono io» – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Antonio Conte in conferenza stampa ammette le proprie responsabilità per il brutto primo tempo giocato dall’Inter contro il Milan In conferenza stampa Antonio Conte fa mea culpa e si prende le proprie responsabilità per il brutto primo tempo giocato dall’Inter. «Partiamo dal presupposto che il primo responsabile sono io del primo tempo, sono io che l’ho preparata. Il primo tempo ci ha fatto capire che le partite vanno affrontate non nella stessa maniera, rispettando i pregi dell’avversario ed esaltandone i difetti. Siamo stati fin troppo arrembanti in fase di non possesso. Poi con cuore e gambe abbiamo rimontato». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Inter : ???? | MATIAS #Vecino ha preso parte attiva a tre gol nei suoi ultimi quattro derby in Serie A contro il Milan (due… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Dall'inferno al paradiso: tutte le immagini del #DerbyMilano! ?????? ?? - goal : Serie A table ???? Inter - 54 Juventus - 54 Lazio - 53 Atalanta - 42 Roma - 39 Verona - 34 Bologna - 33 Cagliari -… -