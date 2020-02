Gregoretti, mercoledì al Senato il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. L’ex ministro: “Non vedo l’ora di andare in tribunale”. Ma la Bongiorno lo avverte: “Non spinga per il sì” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “mercoledì vado in Aula assolutamente tranquillo. E’ sicuro che passerà la richiesta di processo ai miei danni. Spero solo che facciano in fretta”. E’ quanto ha detto oggi a Trieste il leader della Lega, Matteo Salvini, riferendosi al caso della Gregoretti e del voto, previsto mercoledì al Senato, dell’autorizzazione a procedere nei suoi confronti per sequestro di persona. “Non vedo l’ora – ha aggiunto – di andare in tribunale e guardare negli occhi quel giudice e spiegargli che difendere i confini del mio Paese era un mio diritto e un mio dovere e non un crimine”. E’ giusto, ha aggiunto ancora l’ex ministro dell’Interno, “che gli italiani sappiano se difendere i confini è un diritto e un dovere di un ministro o seppure e’ un crimine”. Quindi, ha concluso, “nessuna richiesta di negare ... lanotiziagiornale

