Foibe | appelli a non dimenticare | “Genocidio di ferocia inaudita”

Il 10 febbraio è il "Giorno del Ricordo", la giornata istituita nel 2004 per ricordare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nel secondo dopo guerra. Furono tra i 3.000 e i 5.000 i civili e i militari - soprattutto italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia - gettati dai partigiani jugoslavi di Tito negli inghiottitoi carsici. Le celebrazioni al Senato, con la presidente Elisabetta Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico: "In questo scenario il dramma delle Foibe assume i contorni di un genocidio di ferocia inaudita, di ferocia inaccettabile, ingiustificabile"."Oggi riaffermiamo con forza che quelle pagine drammatiche di storia appartengono a tutti gli italiani e sono parte integrante della coscienza civile dell'intera comunità nazionale". A questo eccidio - compiuto tra il '43 e il '45 -

