Donna 44enne e madre di tre figli muore per polmonite batterica (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una Donna di 44 anni muore per polmonite batterica e lascia i suoi tre figli: lutto a Montichiari, in provincia di Brescia. La giovane mamma era stata ricoverata presso l’ospedale di Desenzano del Garda dieci giorni fa, ma le sue condizioni si sono subito aggravate. Sui social sono moltissimi i messaggi di cordoglio di amici, parenti e conoscenti: i funerali si svolgono lunedì 10 febbraio nel Duomo di Montichiari. Donna 44enne muore per polmonite batterica Roberta Valgiovio, una Donna di 44 anni, muore per una polmonite batterica presso l’ospedale di Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Ricoverata dieci giorni prima per alcune complicanze respiratorie, le sue condizioni non sono migliorate e la Donna è deceduta. Lascia tre figli e il marito Fabio a Vighizzolo, una frazione di Montichiari. La Donna, molto conosciuta nella piccola frazione del comune di Brescia, ha ... notizie

