CorSport: Inter-Napoli, torna Manolas. In attacco Mertens si candida a sostituire Milik (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sul Corriere dello Sport qualche anticipazione sulle scelte di Gattuso per la partita di Coppa Italia. Mercoledì il Napoli affronterà l’Inter a San Siro. Ieri non ha funzionato la coppia di centrali Maksimovic e Koulibaly, entrambi al rientro dagli infortuni. È a partire da lì che il tecnico cambierà qualcosa. Ma non solo. Anche in attacco ci sarà probabilmente qualche innovazione. “Manolas tornerà dall’inizio al centro della difesa. Con uno tra Koulibaly e Maksimovic al suo fianco. Mentre in attacco c’è Mertens che si candida a rilevare Milik. Da valutare la condizione di Allan. L’obiettivo è rilanciarlo al più presto. Squalificato Hysaj”. L'articolo CorSport: Inter-Napoli, torna Manolas. In attacco Mertens si candida a sostituire Milik ilNapolista. ilnapolista

