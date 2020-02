Coronavirus, a Hong Kong due persone scappano dalla quarantena. “Si rischiano fino a 6 mesi di carcere” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Due persone sono scappate dalla quarantena obbligatoria a Hong Kong e sono ricercate dalle autorità. I due si trovavano a casa in isolamento dopo essere rientrate dalla Cina. Le autorità sanitarie dell’ex colonia britannica hanno reso noto anche che per altre 7 delle 1138 persone attualmente sottoposte alla misura cautelative sono state riscontrate violazioni alle regole della quarantena. In una conferenza stampa è stato spiegato che dopo un primo rimprovero verbale di fronte a nuove violazioni della quarantena verranno adottate misure di controllo rafforzate, compreso l’utilizzo del braccialetto elettronico. In caso di una terza violazione i soggetti verranno internati in strutture controllate dal governo per un periodo di 14 giorni, dopo il quale potranno essere anche incriminati e rischiare a pene fino a 6 mesi di prigione e multe fino a 3200 dollari. L'articolo Coronavirus, a Hong ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (Coronavirus, a Hong Kong due persone scappano dalla quarantena. “Si rischiano fino a 6 mesi di carcere”) Playhitm… - serenel14278447 : Coronavirus: via dalla quarantena, a Hong Kong sono fuggite due persone. I morti salgono a 910, oltre… - TutteLeNotizie : Coronavirus, a Hong Kong due persone scappano dalla quarantena. “Si rischiano fino a 6 mesi… -