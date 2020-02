Corbo: “i due gol di Lapadula fanno scattare di nuovo l’allarme per Ospina” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Anche Antonio Corbo, su Repubblica, analizza la partita di ieri e gli errori di Gattuso. Impalpabile invece Lobotka, rilevante il guasto che provoca. Si disinteressa di Saponara, che sceglie per essere fonte di gioco la zona sinistra del centrocampo. Tocca a lui marcare, ma Lobotka non entra in collisione e neanche Gattuso interviene. Fa entrare Mertens, non Allan mentre il Napoli continua a scivolare su Saponara. È lui che domina il centrocampo. Va ancora peggio la difesa con Koulibaly e Maksimovic, anche Mario Rui collabora al primo gol leccese, è tuttavia lodevole in fase di pressione. I due gol di Lapadula fanno scattare l’allarme anche su Ospina. Toglie di nuovo il posto a Meret ma respinge troppo e male per dare sicurezza. Mercoledì c’è il primo dei due confronti con l’Inter per proseguire in Coppa Italia. Ultima luce ancora accesa dio una stagione ... ilnapolista

