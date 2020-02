"Chiedere scusa per l'oblio". Il discorso di Conte sulle Foibe (Di lunedì 10 febbraio 2020) "Siamo qui per risanare la ferita inferta a quelle genti e ai loro discendenti, per Chiedere ancora scusa per l'oblio che ha 'inghiottito' per decenni questa sciagura nazionale, alla quale i Contemporanei - per superficialità o per calcolo, come ha affermato il Presidente Mattarella - non hanno dato rilievo. Siamo qui per ricordare e per riannodare il filo di una memoria spezzata, ma soprattutto per conservarla e trasmetterla alle nuove generazioni. Non si può infatti costruire una memoria condivisa e collettiva del passato senza il contributo delle diverse componenti della società". Recita così uno dei passaggi del discorso di Giuseppe Conte nel corso delle Celebrazioni del Giorno del Ricordo in memoria di tutte le vittime delle Foibe. Una celebrazione che si compie nell'Aula del Senato dove sedici anni fa veniva consacrata dal Parlamento, a larghissima maggioranza, ... agi

