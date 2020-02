Cava de’Tirreni, studenti in protesta contro i topi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Vogliamo una scuola, non una topaia”. Con questo striscione affisso davanti al Comune di Cava de’ Tirreni, gli studenti del liceo scientifico Genoino hanno protestato contro la disinfestazione effettuata in maniera non completa, secondo gli alunni. Le modalità dell’intervento sono state contestate dagli alunni che, al rientro a scuola dopo la chiusura disposta lo scorso 3 febbraio, hanno trovato ancora carcasse di animali morti e trappole per fermarli. Gli alunni hanno invitato l’Asl ad un’ispezione. Dopo la protesta c’è stato anche un incontro presso l’aula magna della scuola con la dirigente scolastica che avrebbe attribuito le difficoltà di effettuare una disinfestazione totale anche per la presenza di un’area verde abbandonata nei pressi della scuola. L'articolo Cava de’Tirreni, studenti in protesta contro i topi proviene da Anteprima24.it. anteprima24

