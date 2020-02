Bit di Milano, eventi, storia, divertimento: Salerno destinazione top (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno si conferma destinazione top anche per il 2020. Il Sindaco Vincenzo Napoli ha tenuto stamani una conferenza stampa presso il Padiglione Campania alla BIT Milano il principale evento di promozione turistica internazionale del nostro paese. Il SindacoNapoli, alla presenza di giornalisti, tour operator e buyer, ha illustrato i plus della destinazione Salerno che alla tradizionale funzione di hub negli ultimi anni è riuscita ad aggiungere un rilevante aumento dei soggiorni e delle presenze diventando destinazione a su volta. Un salto di qualità tangibile che determina ulteriori occasioni d’investimento e lavoro con ricadute importanti su tutto il territorio. “La sinergia con la Regione Campania – ha dichiarato il Sindaco Vincenzo Napoli – guidata dal Presidente De Luca ha permesso a Salerno di realizzare un cartellone di eventi ... anteprima24

