Barbara d’Urso e il caffeuccio con Francesco Gabbani: “ho partecipato al tuo videoclip e non mi hai ringraziata” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il caffeuccio dopo Sanremo è pronto, e come sempre a servirlo è Barbara d’Urso, la nota conduttrice Mediaset che oggi a Pomeriggio Cinque ha continuato a dedicare spazio al Festival appena terminato. La conduttrice ha parlato dei tre finalisti, ovvero Diodato (che ha poi vinto), i Pinguini Tattici Nucleari e Francesco Gabbani, che è riuscito a piazzarsi sul podio con il suo brano Viceversa. Barbara però, dopo aver lanciato un servizio su di lui, ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa che riguarda un altro brano del cantante, ovvero Duemiladiciannove: nel videclip della canzone infatti sono presenti molti volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui anche la d’Urso stessa, che ha accettato di fare un breve cameo con lo sfondo di Live – Non è la d’Urso. Queste le parole che oggi la conduttrice ha rivolto al cantante Francesco Gabbani, mi ... trendit

