Assicurazioni: come districarci nella giungla dei call center (Di lunedì 10 febbraio 2020) Quando è il momento di confrontarsi con i clienti, le compagnie di Assicurazioni assumono due approcci diametralmente opposti, a seconda che esse siano destinatarie di una richiesta per la sottoscrizione di una polizza, oppure di una istanza di risarcimento. Ebbene, nel primo caso la compagnia accoglie a braccia aperte i potenziali nuovi clienti: numero verde, preventivatore online, disponibilità immediata addirittura via chat. Il cliente preferisce essere richiamato? Non c’è problema, un solerte operatore lo ricontatta a tempo record. Il cliente è disponibile a sottoscrivere la polizza subito? E’ pronto un succulento sconto sul premio. Vuole pagare con carta? Paypal? Bonifico? Sono a disposizione tutte le modalità di pagamento. L’importante è che firmi, e che lo faccia in fretta perché c’è un altro potenziale cliente virtualmente “in coda” che sta ... leggioggi

EmilianoRomagn1 : RT @alilaicia: Conoscenti dalla Grecia mi raccontano delle loro assicurazioni sanitarie, di come lavorano come schiavi, di come gli unici a… - lucianoterreng : @CottarelliCPI Sono un medico .. che ha sempre PENSATO come TE ! Ma siamo un paese IPOCRITA che moltiplica lo SCARI… - Xiaomei33571935 : @Inoguci @Luca_Mussati @valy_s A pagare sono gli stranieri. Non c'è servizio gratuito per questo. Molti fanno delle… -