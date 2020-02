Sanremo 2020, SkyTg24 spoilera il vincitore? (video) (Di domenica 9 febbraio 2020) Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2020? Ancor prima che il nome venisse annunciato ai giornalisti in sala stampa, è SkyTg24 a svelarlo. Uno spoiler o un errore? Attorno all'1.45 il canale all-news di Sky, attraverso un crawl, scrive: "Festival di Sanremo, vince Diodato". Malumori in sala stampa da parte dei giornalisti. Alla sala stampa non è stato annunciato il vincitore, nemmeno sotto embargo.POST IN AGGIORNAMENTOSanremo 2020, SkyTg24 spoilera il vincitore? (video) pubblicato su TVBlog.it 09 febbraio 2020 01:57. blogo

