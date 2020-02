Sanremo 2020, Morgan: Bugo si vendica e l’ex lo attacca (Di domenica 9 febbraio 2020) La squalifica di Morgan da Sanremo 2020 e la lite con Bugo continuano a infiammare il Festival di Amadeus. E Jessica Mazzoli, ex compagna del cantante, lo attacca su Instagram. La quarta serata della kermesse è stata caratterizzata da un colpo di scena: l’eliminazione della coppia dalla lista dei 24 Big. Una decisione presa quando Morgan, salito sul palco per esibirsi, ha cambiato il testo della canzone, scatenando l’ira di Bugo che ha abbandonato l’Ariston. Poco dopo sono emersi i primi retroscena: una lite furiosa dietro le quinte, accuse e la rabbia per il flop nella serata cover. Entrambi i cantanti hanno fornito la propria versione. “Sulla scala per arrivare sul palco, Morgan ha iniziato a insultarmi – ha raccontato Bugo -. Ha attaccato mia moglie, mi ha dato del perdente, del figlio di… e quando ha iniziato la canzone con il testo cambiato, ... dilei

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - stanzaselvaggia : Non sono un’amica di Fiorello, mi ha chiamata per contestare un mio articolo e Fiorello si è guardato bene dal chie… -