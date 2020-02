Sanremo 2020, la classifica finale (Di domenica 9 febbraio 2020) All’inizio della finale del Festival di Sanremo 2020, Amadeus ha reso nota la classifica generale dei 23 Big rimasti in gara dopo la squalifica di Bugo e Morgan. La classifica è stata aggiornata al termine della serata. La classifica definitiva ? ? ? Le Vibrazioni Piero Pelù Tosca Elodie Achille Lauro Irene Grandi Rancore Raphael Gualazzi Levante Anastasio Alberto Urso Paolo Masini Paolo Jannacci Rita Pavone Michele Zarrillo Enrico Nigiotti Giordana Angi Elettra Lamborghini Junior Cally Riki Sanremo 2020 finale: la classifica generale La classifica mostrata in apertura della quinta serata è il risultato delle precedenti, frutto delle votazioni rispettivamente della giuria demoscopica per la prima esibizione dei Big, dell’orchestra per la serata cover e della sala stampa per la quarta serata. Diodato Francesco Gabbani Le Vibrazioni Pinguini tattici nucleari Piero ... notizie

