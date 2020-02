Sanremo 2020: il vincitore spoilerato da SkyTg24? – SPOILER ALERT (Di domenica 9 febbraio 2020) Anche questa edizione del Festival di Sanremo è giunta al termine ed ha incoronato settantesimo vincitore della kermesse Diodato. Il risultato, secondo gli utenti, sarebbe stato SPOILERato da SkyTg24. Sky ha dato vincitore Diodato. #Sanremo2020 https://t.co/1G8FZeuZOT— Massimo Galanto (@GalantoMassimo) February 9, 2020 Un’edizione al centro delle polemiche, ultima in ordine di tempo quella scatenata da Morgan e Bugo ieri sera, squalificati dopo un teatrino che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nonostante le numerose critiche che lo hanno preceduto, il Festival di Sanremo 2020 ha riscosso un successo senza precedenti, raggiungendo picchi di share del 54,4%. Dopo una finale vulcanica, cominciata con una emozionante esibizione di Michele Zarrillo e conclusasi con la carica di Rancore, il Festival di Sanremo 2020 ha premiato Diodato con il brano Fai Rumore Un ... trendit

