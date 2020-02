Oscar 2020: il programma della nostra speciale live su Twitch (Di domenica 9 febbraio 2020) Movieplayer seguirà tutta la cerimonia degli Oscar 2020 sul suo nuovo canale Twitch: ecco il programma della live. Nuovo decennio, nuovo canale in cui parlare insieme di cinema. Un canale ancora più immediato, diretto e interattivo. Questa settimana abbiamo inaugurato il canale Twitch di Movieplayer, prima testata cinematografica italiana ad approdare sulla celebre piattaforma di live targata Amazon. Per lanciare ufficialmente il neonato canale, abbiamo deciso di fare le cose in grande. Come? Accompagnandovi lungo tutta la notte degli Oscar 2020. Questo il programma della diretta: Giuseppe Grossi, Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori saranno in diretta per commentare minuto per minuto tutto quello che accadrà dentro e fuori dal Dolby Theatre di Los Angeles. L'appuntamento su Twitch è ... movieplayer

