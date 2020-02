Napoli, Cristiano Giuntoli si arrabbia: “Non accettiamo che ci sia un VAR e che l’arbitro non vada a rivedere l’azione” (Di domenica 9 febbraio 2020) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato dopo la sconfitta con il Lecce ai microfoni di Sky Sport, commentando l’operato dell’arbitro Antonio Giua sul presunto rigore. “In campo s’è visto nettamente il tocco, poi l’arbitro ha evidenziato il fatto che Milik abbia accentuato. Ma ciò che chiediamo noi, visto che c’è il VAR, è di andare a rivedere. Questo non possiamo accettarlo. Lui è convinto che si sia buttato. Ma il fatto che c’è un VAR che evidenzia il tocco deve portarti ad andarlo a vedere, è inaccettabile. Abbiamo già subito un sacco di episodi del genere, come con l’Atalanta. Nel calcio si può vincere e perdere, quello non è un problema, ci sono altre colpe e c’è il mister che parla di questo, non sta a me. A livello societario non possiamo accettare che ci sia un VAR e che l’arbitro non vada a ... calciomercato.napoli

Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored in 10 Serie A games in a row: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ???? vs. Udinese ?? vs… - Sporf : ? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ? Sampdoria ? Cagliari ? Roma ? Parma ? Napoli ? Fiorentina ? Verona ?? @Cristiano has… - GOAL_ID : 10 laga Serie A terakhir Cristiano Ronaldo: ?? Sassuolo ?? ?? Lazio ?? ?? Udinese ???? ?? Sampdoria ?? ?? Cagliari ??… -