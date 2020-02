Mara Venier mette a tacere le voci sul suo compenso per Sanremo 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Su Instagram Mara Venier mette fine alla voci che sostenevano che avesse ricevuto 50 mila euro per Sanremo 2020. Dopo un commento di un haters la stessa ha scritto: “Non ho avuto nessun compenso!!!! Basta con ste stronz***……” Sanremo 2020, Mara Venier compenso Mara Venier è stata ospite di Sanremo 2020 e alcune voci accusavano la stessa di aver preso 50 mila euro per la sua presenza. In un post su Instagram Mara mette fine a queste voci. “Sanremo, mi diverto” ha commentato sul social network. Appena sotto una risposta indirizzata alla signora della domenica: “Hai veramente percepito 5o mila euro per la tua presenza al Festival?” E Mara Venier non ha fatto attendere tanto la risposta: “Non ho avuto nessun compenso!!!! Basta con ste stronz***……“. Sotto al commento numerose persone hanno dato il sostegno a Mara Veiner ... notizie

