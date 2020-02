Live Napoli-Lecce 1-1 | entra Mertens e Milik pareggia subito

Napoli Lecce 0-1 Live : inizia la ripresa : Allo Stadio San Paolo, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Allo Stadio San Paolo, Napoli e Lecce si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Lecce 0-0 MOVIOLA 1′ Fischio d’inizio – L’arbitro Giua fischia l’inizio del ...

Napoli Lecce 0-1 Live : finita la prima frazione : Allo Stadio San Paolo, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Napoli Lecce 0-1 Live : Lapadula porta gli ospiti in vantaggio : Allo Stadio San Paolo, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Napoli Lecce 0-0 Live : grande occasione per Zielinski : Allo Stadio San Paolo, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Napoli Lecce 0-0 Live : Milik spreca : Allo Stadio San Paolo, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Live Napoli-Lecce Serie A - formazioni ufficiali e risultato in diretta : Napoli-Lecce in diretta. Gli aggiornamenti sulla partita delle 15 del San Paolo, tra gli azzurri di Gattuso a caccia della terza vittoria consecutiva e i giallorossi di LIVErani reduci dal largo successo interno sui granata.

