La strage in un centro commerciale in Thailandia (Di domenica 9 febbraio 2020) Un sergente dell'esercito ha ucciso 26 persone prima di morire nell'irruzione della polizia, arrivata dopo ore di assedio ilpost

Agenzia_Ansa : Strage in #Thailandia in un centro commerciale, 20 morti e diversi feriti. L'attentatore, un sergente dell'esercito… - SkyTG24 : Thailandia, almeno 20 morti in un centro commerciale: un soldato autore della strage. FOTO - Tg3web : Un militare fa una strage in Thailandia raccontando tutto in diretta sui social, prima di barricarsi in un centro c… -