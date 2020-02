Juventus, Mughini è una furia: “non è colpa di Sarri”, ecco chi è finito nel mirino del tifoso bianconero (Di domenica 9 febbraio 2020) Brutta prestazione in casa Juventus, il club bianconero è uscito sconfitto dal campo del Verona, una prestazione veramente difficile da accettare, la squadra di Sarri non è riuscita a far valere le qualità tecniche, certamente superiori all’avversario. Non sono mancate le critiche nelle ultime ore, in particolar modo nel mirino è finito proprio il tecnico bianconero. Non è dello stesso avviso Giampiero Mughini, noto scrittore, giornalista ed opinionista televisivo, tifoso della Juventus che ha espresso il suo pensiero su Dagospia. SU SARRI – “Sarri, che tanti miei amici juventini crocifiggono, non c’entra nulla. E’ un grande uomo di calcio, solo che non significa niente. In campo vanno i giocatori, sono loro che pensano e palleggiano e tirano e stoppano gli avversari. Quel che conta è che quest’anno siamo di un bel po’ di punti sotto la squadra di Allegri che non ... calcioweb.eu

