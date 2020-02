Insulti social a Meloni, Sardine contro ‘Sardine di Roma’: il problema dell’Odio (Di domenica 9 febbraio 2020) Ci arriva una segnalazione. Ancora riguardante post di Odio, ancora reperiti dove non aspettavamo di trovare l’Odio. Siamo stati stupiti di aver letto nell’Arcipelago delle Sardine uno sfogo a base di fantasie di violenza e giustizialismo social dove un utente inneggiava allo “spezzare le gambe” di una donna uscita da un SUV col talloncino per disabili sulla base (invero frivola) del “non sembrava disabile”. Questa volta abbiamo riscontrato con stupore una segnalazione che riguarda un post di Giorgia Meloni Il Post Partiamo da un concetto base, il concetto che i nostri moderatori ripetono h24 nei commenti: chi vuole essere migliore di coloro che combatte ha un solo dovere. Essere effettivamente superiore. Ma esserlo sempre, h24. Non smettere mai di essere migliore, perché nel momento in cui diventi il male percepito che vuoi combattere, sei diventato ... bufale

