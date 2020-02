Eurovision Song Contest 2020, Diodato “ci vado”/ Vincitore Sanremo: “io come Modugno” (Di domenica 9 febbraio 2020) Eurovision Song Contest 2020, Diodato da Vincitore di Sanremo ci sarà: 16 maggio Rotterdam, dettagli e speranze dopo il secondo posto di Mahmood nel 2019 ilsussidiario

AnnalisaRivetti : RT @escitalia: Sarà Diodato a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2020 dopo la vittoria al Festival di Sanremo. https://t.co… - rossotizianox : RT @angevetrano: Nessuno merita la vittoria più di #Diodato ma non fingiamo di non sapere che i soli ambasciatori capaci di traghettarci al… - Nicenod1 : Se canta la canzone tutta in inglese Diodato potrebbe classificarsi tra i primi posti all'Eurovision Song contest #escita -