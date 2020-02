Domenica In, Selvaggia Lucarelli critica Enrico Nigiotti. Lui risponde: «Siete acide, fate più l’amore» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Domenica In, Selvaggia Lucarelli critica Enrico Nigiotti. Lui risponde: «Siete acide, fate più l’amore». Altro battibecco nel salotto di Mara Venier allestito sul palco dell’Ariston nel day after della proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo 2020. La giornalista si è rivolta al cantante livornese muovendo una critica sulla scelta di partecipare per il secondo anno consecutivo alla kermesse canora in terra ligure. «La canzone è carina, ma quella dello scorso anno era migliore. Non sarebbe stato meglio prendersi un anno di pausa e poi tornare?», chiede Selvaggia Lucarelli. Nigiotti prima risponde, piccato, che la «musica va ascoltata, non bisogna parlarne». Da quel momento nasce un’accesa discussione sul palco con protagonista anche una signora del pubblico. La donna attacca duramente la Lucarelli: «Sono venuta qui per ascoltare Digiotti, quella lì invece sta ... newscronaca.myblog

trash_italiano : #DomenicaIn, una signora del pubblico scatena il trash per attaccare Selvaggia Lucarelli - trash_italiano : Elettra Lamborghini dà buca a #DomenicaIn per via di Selvaggia Lucarelli - infoitcultura : Alberto Urso si lamenta dopo Sanremo, interviene Selvaggia: fischi a Domenica In -