Diodato a Domenica In: “Fai rumore” è dedicato a Levante (Di lunedì 10 febbraio 2020) Diodato a Domenica In decide di aprirsi e parla dell’ex fidanzata Claudia Lagona, in arte Levante. Il vincitore di Sanremo 2020 ha portato al festival una canzone che racconta di un amore finito. Il brano, intitolato “Fai rumore”, è piaciuto molto alla critica e ha infatti conquistato il prestigioso premio Mia Martini e il premio speciale della sala stampa. Un testo molto sofisticato, che vuole parlare della fine di un amore con delicatezza e tatto. Molti hanno insinuato che il brano sia dedicato proprio a un’altra concorrente della kermesse, la siciliana Levante. I due cantanti hanno infatti avuto una relazione nel 2017. Domenica In: la dedica di Diodato a Levante La padrona di casa di Domenica In, Mara Venier, ha deciso di rompere gli indugi e chiedere direttamente a Diodato: “una canzone d’amore, beh possiamo dirlo se stato fidanzato con Levante ... notizie

