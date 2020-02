Coronavirus, Di Maio: "Un aereo andrà a Wuhan e porterà a casa Niccolò" (Di domenica 9 febbraio 2020) Francesca Bernasconi Il 17enne rimasto in Cina verrà riportato a casa da un volo militare. Di Maio: "L'aereo partirà nelle prossime 24 ore" Niccolò tornerà in Italia con un volo militare. Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha rassicurato sul ritorno in patria del 17enne rimasto in Cina, che per ben due volte non è potuto salire sull'aereo che lo avrebbe riportato a casa, a causa della febbre. "Abbiamo tenuto una riunione e abbiamo deciso che un velivolo della aeronautica militare andrà in Cina e riporterà Niccolò in Italia- ha detto Di Maio- L'aereo partirà nelle prossime 24 ore". L'annuncio arriva al termine della riunione con il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, e con il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla crisi causata dall'epidemia di Coronavirus. Il ragazzo non era potuto salire sul primo volo che tornava in Italia, ... ilgiornale

