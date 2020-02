Come volevasi dimostrare, la Lega (che prima aveva detto sì al processo di Salvini) ora voterà no sulla Gregoretti (Di domenica 9 febbraio 2020) prima sì, poi no, poi di nuovo sì e poi ancora no. Sembra quasi un gioco di corteggiamento ma è solo l’atteggiamento che la Lega assume nei confronti del voto a favore o contro il processo a Matteo Salvini per il caso Gregoretti. La questione approderà in Senato mercoledì: mandarlo a processo oppure no? Partiamo dal presupposto che la maggioranza formata da 5 Stelle, Pd, Leu e Italia Viva ha già i numeri per mandare a processo il leader della Lega. Il partito di Salvini è stato ballerino in questo senso, entrando a far parte delle strategie elettorali del proprio capo e non assumendo una posizione chiara. Ciò che la Lega farà mercoledì, però, assume sempre maggiore consistenza e – chi se lo sarebbe mai aspettato – l’intenzione è quella di votare no al processo a Salvini per il caso Gregoretti. LEGGI ANCHE >>> Travaglio propone la «giustizia citofonica» ... giornalettismo

