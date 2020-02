Amadeus commosso in conferenza stampa: non trattiene le lacrime e ringrazia tutti per il suo sogno che si realizza (Di domenica 9 febbraio 2020) E’ stato un grande Festival di Sanremo e la cosa che fa riflettere è che le polemiche ci siano state tutte prima dello spettacolo, tutte prima di vedere quello che sarebbe successo sul palco. Poi il nulla, perchè oltre alla lunghezza del Festival, nessuno ha avuto modo di muovere una critica al direttore artistico del Festival. Oggi Amadeus non ne vuole parlare perchè è arrivato il momento di festeggiare dopo il clamoroso successo arrivato anche con la finale, volata sopra il 60 % di share. E non riesce a trattenere la sua commozione, le lacrime per un sogno che si realizza sono qualcosa di normale! E oggi Amadeus, tra gli applausi dei giornalisti in sala stampa, nel corso della conferenza, non può non commuoversi. Amadeus ringrazia TUTTO PER IL FESTIVAL DEL SUO SANREMO Le parole di Amadeus nella conferenza di oggi per ringraziare tutti e festeggiare il grande ... ultimenotizieflash

