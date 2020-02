Visco | serve un taglio delle spese e la razionalizzazione della rete

Il Governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco : "Mes è un passo nella giusta direzione - ma serve disegno organico" : La proposta di riforma del Mes “segna un passo nella giusta direzione, soprattutto perché introduce il backstop al Fondo di risoluzione unico. Sul fronte del sostegno ai paesi in crisi la riforma non cambia la sostanza del Trattato attualmente in vigore. Viene confermata l’esclusione di qualsiasi automatismo nelle decisioni circa la sostenibilità dei debiti pubblici e di un eventuale meccanismo per la loro ...