Virus, 3 nuovi contagi su nave Diamond

Sale il numero delle personeate dal coronasullada crocieraPrincess, ferma a Yokohama, in Giappone. Il ministero della Salute riferisce di 3casi dio, che portano il numero delle persone infettate a 64. I treati, 2 cittadini americani uno cinese, sono stati trasferiti in un centro ospedaliero. A bordo dellaci sono 3.700 passeggeri di diverse nazionalità, tra i quali 35 italiani. In tutto il Giappone i casi dio sono 89.(Di sabato 8 febbraio 2020)