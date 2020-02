“Ti scoppiano!”. Anna Tatangelo, tutti ipnotizzati dal seno strizzato nel micro top (Di sabato 8 febbraio 2020) La bellissima cantante Anna Tatangelo più che deliziare il pubblico con la sua splendida voce nelle scorse ore ha preferito infiammarlo in un altro modo. Ha infatti deciso di postare un’immagine di sé decisamente molto interessante, che ha messo in mostra soprattutto una sua parte del corpo. La dolce metà di Gigi D’Alessio ha un fisico impeccabile e delle curve da urlo e non è la prima volta che prende la decisione di condividere momenti ‘hot’ sui social. Su Instagram è seguita da più di un milione e 500 mila follower e lo scatto postato è stato un successone. I suoi ammiratori hanno apprezzato notevolmente la foto e le hanno regalato una quantità industriale di mi piace e di complimenti. La location scelta da Anna pare essere uno studio di registrazione, visto che lei indossa delle cuffie ed è molto concentrata ed attenta. Ma l’attenzione di tutti è ... caffeinamagazine

nontelodicomai : @Mara2Racu Accertati che nella bamba non ci sia glutine zia che poi ti scoppiano i villi intestinali - florencecms : @atlasrcms no ALLORA NO RAGAZZI FA MALISSIMO ALLO. STOMACO È TIPO L'OKI TI SCOPPIANO GLI ORGANI - UghettoSuper : @Adnkronos @matteosalvinimi Ma finiscila babbiona che ti scoppiano le labbra #Parietti -