Studente indagato: si fingeva vampiro e abusava degli adepti (Di sabato 8 febbraio 2020) Federico Garau Ancora in corso le indagini degli inquirenti: stando alle accuse, lo Studente universitario residente nel pratese si fingeva una creatura soprannaturale ed aveva creato una setta. I suoi adepti erano completamente assoggettati a lui, che ne approfittava per abusare sessualmente di loro È finito al centro delle indagini degli inquirenti uno Studente universitario che fingeva di essere una creatura soprannaturale (diavolo, vampiro o all'occorrenza anche licantropo) per circuire giovani vittime ed abusare sessualmente di loro. Un'inchiesta a dir poco incredibile quella condotta dagli agenti della squadra mobile della questura di Firenze, coordinati dal pubblico ministero Angela Pietroiusti, che hanno proprio ieri provveduto a perquisire il soggetto e la sua abitazione. Stando alle accuse, il giovane, un cittadino straniero di 23 anni residente in provincia di ... ilgiornale

